Portugali uus treener kutsus Ronaldo koondisesse: ma ei vaata vanust

2022. aasta MM-finaalturniiri järel Belgia koondise peatreeneriametist loobunud ning hiljem Portugali juhendajaks nimetatud Martinez kutsus J-valikgrupi esimesteks matšideks meeskonda ka 38-aastase Cristiano Ronaldo, kes mängib nüüd Al-Nassris. Saudi Araabia kõrgliigas on ta löönud kaheksa väravat.

"Cristiano Ronaldo on väga pühendunud mängija, kes saab meeskonda tuua oma kogemuse ja see on võistkonna jaoks väga tähtis. Ma ei vaata vanust," kinnitas Martinez reedesel pressikonverentsil.

Selle kinnituseks nimetas Martinez koondisesse ka 40-aastase keskkaitsja Pepe; samuti on pärast oktoobris saadud jalavigastust tagasi MM-i vahele jätma pidanud Diogo Jota.

Neljapäeval võõrustab Portugal Liechtensteini ja sõidab 26. märtsil külla Luksemburgile. Portugali koosseis nendeks mängudeks:

Väravavahid:

Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Patricio (AS Roma).

Kaitsjad:

Joao Cancelo (Bayern), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Goncalo Inacio (Sporting), Diogo Leite (Berliini Union) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Diogo Dalot (Manchester United), Danilo Pereira, Nuno Mendes (PSG).

Poolkaitsjad:

Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Otavio Monteiro (Porto), Vitinha (PSG), Joao Palhinha (Fulham), Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers).

Ründajad:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Felix (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Diogo Jota (Liverpool).