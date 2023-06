Eesti sai Hõbeliigas oodatud 3:0 võidu

Matš algas Eesti jaoks väikse värinaga, kuna külalised asusid 3:0 juhtima, aga seisuks 5:5 püüdis Eesti vastase kinni ning asus juhtima 9:6, 11:7, 13:8, 18:12 ja 21:14. Lõpuks lubati vastane pisut lähemale, aga geim võideti 25:22.

Teise seti alguses haaras Eesti kindlalt ohjad, minnes ette 5:1 ja 9:3, aga siis tuli Põhja-Makedoonia mängu tagasi ja tasakaalustas seisu. Viimane viigiseis tablool oli 18:18, mispeale pääses Eesti juhtima 20:18 ja 24:19, võites geimi 25:20.

Kolmandas geimis kulgesid asjad juba kindlamalt: 13:8, 20:12 ja 24:13 ja lõpuks võit numbritega 25:16.

Silvia Pertens tõi Eesti kasuks 19 punkti, kümme punkti lisasid Kristiine Miilen ja Liis Kullerkann. Külaliste resultatiivseim oli 12 punktiga Antonija Batalakovska.

Eesti on võitnud kõik neli kohtumist ja teeninud tosin punkti, loovutatud on vaid üks geim. Ees seisavad veel mängud võõrsil Austria (14.06) ja Lätiga (17.06).

Enne mängu:

Eesti naiskond on seni Hõbeliigas võitnud kolm kohtumist ning asetseb A-alagrupis esikohal. Avakohtumises alistati Läti 3:1, teises mängus saadi Austriast kolme geimiga jagu ning eelmisel laupäeval alistas Eesti võõrsil Põhja-Makedoonia 3:0.

Peatreener Alessandro Orefice ütles volley.ee-le, et võõrsilmäng Põhja-Makedoonia vastu andis vaatamata ilmsele tasemevahele hea karastuse vahetusmängijatele.

"Sain seal kõigile mänguaega jagada ning selle üle on hea meel, naised olid tublid. Nüüd oleme saanud nädal aega korralikus trennirežiimis olla, kuigi meil olid ka mõned kergemad haigestumised. Nüüdseks on aga kõik korras ja oleme valmis oma parimat võrkpalli mängima," ütles juhendaja.

"Mõistagi läheme seda kohtumist võitma, muud eesmärki olla ei saa. Tahan platsil näha ühtset võistkonda, kes on keskendunud ja ei lase end välistest teguritest mõjutada," lisas peatreener.

A-alagrupist saavad edasi kaks parimat. Teisel kohal on kolme mänguga kuus punkti kogunud Austria, Läti on seni võitnud ühe mängu ja on kolme punktiga kolmandal kohal, Põhja-Makedoonia ei ole seni võiduarvet avanud.

Rahvusnaiskonna koosseis mänguks Põhja-Makedooniaga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm