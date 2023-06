Märt Tammearu liitus Prantsusmaa kõrgliigaklubiga

Tammearu mängis eelmisel hooajal Belgia tippklubi Roeselare Knacki eest ning tuli klubiga Belgia meistriks, samuti võideti kohalik karikasari ning superkarikas. Eestlane mängis klubis olulist rolli ning kuulus üldiselt põhikoosseisu, olles mitmes olulises võidus ka Roeselare resultatiivseim mängija.

Teisipäeva õhtul teatas üheksal korral Prantsusmaa meistriks tulnud Tours Volleyball, et on sõlminud 22-aastase eestlasega lepingu. Klubi on 11 korral tõstnud pea kohale Prantsusmaa karika, neljal korral on Tours ka Prantsusmaa superkarika võitnud ning 2004-2005 hooajal tuli klubi Meistrite liiga võitjaks.

Lõppenud hooajal tuli Tours Prantsusmaa kõrgliiga meistriks, samuti võidutseti karikasarjas. Eelmisel hooajal jäi klubi CEV Cup võistlusel teiseks.