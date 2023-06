Saku Sportingu peatreener: suutsime enda asja peale suruda

"Teisel poolajal saime mängu rahulikumaks ja midagi tehtud ka. Siis läks natuke kergemaks," lausus Saku peatreener Jan Harend pärast mängu ERR-ile. "Sellistes mängudes otsustavad väiksed asjad ja täna kaldus see meie kasuks."

Saku sai suure asjaga hakkama juba poolfinaalis, kui lülitati konkurentsist Tallinna FC Flora. "Eks ta nii on, et oleme päris mitu aastat saanud poolfinaalis Floraga madistada. Seekord õnnestus edasi minna," ütles ta. "Nagu mängu eel sai öeldud - finaal on finaal ja kõike võib juhtuda. Täna suutsime enda asja peale suruda."

Kas nüüd on lootust ka meistriliigas Florale kandadele astuda? "Eks me kindlasti tahaks seda, aga selleks on vaja väga palju tööd teha, et sellele päriselt mõelda saaks," vastas Harend.

Tammeka peatreeneri Sirje Roopsi sõnul on tema hoolealused teinud ära suure töö. "Meil oli päris palju võimalusi esimesel poolajal ja ka teisel poolajal oli võimalusi, et need ära lüüa," lausus ta.

"Eks meil läheb natuke aega, et suurte mängudega harjuda. Oleme sel hooajal üles roninud ja näidanud hambaid ka tugevamatele vastastele. Ma arvan, et hooaeg tuleb nüüd sellevõrra põnevam."

Kuidas karikateekond tervikuna kokku võtta? "See näitab, kui suure töö oleme klubi juures ära teinud ja kui suure töö on ära teinud tüdrukud," vastas Roops. "See näitabki täpselt seda, milleks lõppkokkuvõttes võimelised oleme."