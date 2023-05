Alessandro Orefice: see oli võistkonna võit

"Olen tänase mänguga väga rahul, nii tulemuse kui ka mängupildi poolest. Eelmisest mängust saime hea tulemuse, kuid meie mängupilt vajas parandamist," märkis Eesti naiskonna peatreener Alessandro Orefice.

"Peame igas mängus sama keskendunud olema kui täna. Minu arvates on Austria raskem vastane kui Läti. Neil on koondises väga palju kvaliteeti, aga täna meie serv töötas hästi ja suhtumine oli hea. Alustasime kohtumist väga hästi. Meie naiskond on nagu diisel, alati ei taha kohe käima minna, aga täna oli näha, et olime nii füüsiliselt kui ka taktikaliselt mänguks valmis. See oli võistkonna võit," lisas Orefice.

Eesti naiskond kohtub laupäeval Hõbeliiga kolmandas mängus võõrsil Põhja-Makedooniaga.