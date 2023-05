Liis Kullerkann: kui tunneme end väljakul hästi, siis mängime hästi

"Olen üllatunud kui palju parem oli täna meie serv, vastuvõtt ja ka kaitsetöö. Esimese mänguga võrreldes toimisid kõik elemendid palju paremini. Edasiminek on mõne päeva jooksul olnud märgatav," ütles temporündaja Liis Kullerkann. "Tunnen, et oleme hästi kokkuhoidvad ja meile meeldib koos väljakul olla. See on kõige olulisem. Kui tunneme end väljakul hästi, siis mängime hästi."

"EM-finaalturniir tuleb iga päev jutuks. Meie suur eesmärk on ikkagi EM. Alessandro (peatreener Alessandro Orefice - toim) iga päev rõhutab meile, et Hõbeliigas on meil omad eesmärgid, aga see pole meie lõppeesmärk. Läheme iga päev väljakule, et EM-iks paremaks saada. Töötame enda kallal ja väga ei keskendu sellele, kelle vastu mängime. Pigem tegeleme nende asjadega, mida meil on vaja arendada," lisas Kullerkann.

"Hetkel on kõik positiivne. Võidud on ikkagi võidud. Võib-olla pole need kõige ilusamad mängud olnud, aga ma olen koondise üle uhke ja kindlasti on veel asju, mida saame parandada," märkis nurgaründaja Kristiine Miilen. "Kindlasti saame blokis juurde panna. Täna serv toimis, aga eelmises mängus oli natukene lahja. Vastuvõttu peaks samuti timmima, kuid täna oli edasiminekut näha."

Eesti naiskond kohtub laupäeval Hõbeliiga kolmandas mängus võõrsil Põhja-Makedooniaga.