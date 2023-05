Napoli peatreener lahkub võiduka hooaja järel aastaks ametist

"Pean võtma natuke aega puhkamiseks, sest olen päris väsinud," ütles 64-aastane Spalletti. "Ma ei tea, kas seda saab vaheaastaks kutsuda, aga ma tööd kindlasti ei tee. Ma ei juhenda ei Napolit ega ühtegi teist meeskonda."

Klubi president Aurelio de Laurentiis kinnitas peatreeneri otsust ja ütles, et ei pane seda Spallettile pahaks. "Ta on vaba mees. Ta andis meile kingi ja ma tänan teda, on ainult õige, et ta saab teha seda, mis ta tahab," sõnas klubi president.

Napoli kindlustas juba mai alguses 33-aastase vaheaja järel Itaalia meistritiitli, millele järgnes suurejooneline tähistus linnatänavatel. Napoli saab ametlikult meistriks pühapäeval, kui võõrustavad hooaja viimases mängus Sampdoriat. Klubi jõudis Meistrite liigas sel hooajal veerandfinaali, kuid pidid seal AC Milani paremust tunnistama.

Napoli on enne viimast mänguvooru Itaalia jalgpalli kõrgliiga tabelitipus ning edestab teisel tabelireal asetsevat Laziot lausa 16 punktiga. Lazio on kogunud 71 punkti, Milano Inter on neist kahe punkti kaugusel, AC Milan on omakorda Interist kahe punkti kaugusel.

Liigast langevad kindlasti välja Sampdoria ning Cremonese, eelviimasel kohal on enne viimast mänguvooru Verona 31 punktiga, ka Spezial on 31 punkti.