Napoli kindlustas 33-aastase vaheaja järel Itaalia meistritiitli

Viimati triumfeeris Napoli Serie A-s koguni 33 aastat tagasi, kui legendaarse argentiinlase Diego Maradona juhtimisel võideti enda esimesed kaks meistritiitlit aastatel 1987 ja 1990.

Udinese asus koduväljakul juba 13. minutil Sandi Lovrici väravast juhtima, kuid 52. minutil tõi Victor Osimhen Napolile vajaliku viigipunkti.

Napoli on nüüd 33 mänguga kogunud 80 punkti, edestades teisel kohal paiknevat Laziot 16 punktiga, aga järelejäänud viie mänguvooruga on saadaval veel maksimaalselt 15 punkti ehk Laziol pole neid enam võimalik püüda.

"See on täiesti hämmastav tunne! Oleme seda hetke aastaid oodanud ja see, et tõime meistritiitli taas Napolisse, on midagi, mida me ei unusta kunagi," õhkas Osimhen.

Pärast lõpuvilet jooksid Napoli poolehoidjad väljakule, et tiitlivõitu koos mängijatega tähistada. "Nähes toetajaid nii õnnelikena on tunned ka ise seda rõõmu," ütles Napoli peatreener Luciano Spalletti. "Neil on täielik õigus niimoodi tähistada."

Õhtu teises matšis alistas Empoli koduväljakul 3:1 Bologona.