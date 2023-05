Valge Pärnu neljandast medalist: seekord pronks, sobib pronks!

"Kõik mängud on olnud väga rasked ja mitte ainult selles seerias," rääkis ERR-ile reedel Pärnu kasuks 17 punkti visanud Robert Valge. "Usun, et täna ikkagi kontrollisime mängu. Nagu nemad eelmises, suutsime meie täna ohjad võtta ja eriti terve teise poolaja juhtida. Lõpuks tuli isegi üsna kindlalt."

Pärnu on viimased neli hooaega suutnud esikolmikus lõpetada: 2019. aasta kevadel saadi klubi ajaloo esimene medal, milleks oli pronks; järgmisel hooajal jäid meistrivõistlused koroonapandeemia tõttu lõpetamata, 2021 tuli Pärnu hõbedale ning mullu rändas meistritiitel esmakordselt suvepealinna.

"Hooaega võiduga lõpetada on super. Seekord pronks, sobib pronks. Oleme viimase kolme aastaga iga värvi medaleid kaela saanud. Võiduga on hea lõpetada," tõdes Valge.

"Põhihooaeg oli tegelikult ju üsna nukker ja suuresti allamäge. Mul on ülihea meel, et suutsime ennast play-off'iks kokku võtta ja mängida hoopis teistsugust mängu, oluliselt paremini. Ka play-off'is oli üles-alla, siis ikkagi rohkem üles ja suutsime publikut üllatada ning näidata, et meis oli sisu," sõnas tagamängija.