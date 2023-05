Tammeka naiskond jõudis kaheksa-aastase vaheaja järel karikafinaali

Kohtumise tasavägine avapoolaeg möödus väravateta. Teisel poolajal näitas paremat minekut Tammeka, kui 77. minutil leidis Tabasalu väravahi katsest väravat klaarida pall tee hoopis Tammeka mängija Kirkeliis Lillemetsa jalapõrkest väravasse. Mängu lõpuminutitel oli Lillemetsal taas hea võimalus võiduseisu veelgi kindlustada, aga pall tabas väravavõrgu asemel latti, vahendab jalgpall.ee.

Tabasalu jaoks oli tegemist esimese naiste karikavõistluste poolfinaaliga, Tammeka mängis poolfinaalis viimati 2016. aastal ning finaali jõuti viimati 2014. aastal, kus jäädi 1:5 alla Pärnu JK-le.

"Me oleme saavutanud midagi väga suurt, mille jaoks oleme mitu aastat valmistunud. Kiitus ka vastastele, et nad tegid selle meie jaoks meeletult raskeks. Teadsime vastase puhul, et äärtes on natuke rohkem ruumi, seega üritasime kiiruse peale äärmistes tsoonides mängida ja lõpptulemusena surusime palli väravasse," rääkis Tammeka peatreener Sirje Roops.

"Eks need karikamängud ongi sellised, et sul on üks mäng ja võimalus end tõestada ja eks siis tulebki emotsiooni pealt ka väga palju," lisas Roops, kes ka ise 2014. aastal karikafinaalis mängis. "Usun, et me oleme võimelised karikafinaalis Sakut üllatama, kuna oleme sel hooajal teinud võistkondlikult väga suure sammu edasi."

JK Tabasalu peatreener Martin Tšegodajev kirjeldas mängu kui Ameerika mägesid. "Oleme loomulikult pettunud, ootasime tüdrukutelt täna paremat mängu. Me ei saanud mängu kohe alguses hästi sisse – proovisime mängida nii lühikese kui pika palliga, kuid vastane oli igas elemendis parem. Duellid olid nende päralt ja see tõi nad ka paremini mängu sisse," sõnas Tšegodajev. "Täna oli meie selle aasta üks kehvemaid mänge. Eelmised kohtumised olid natuke kergemad kui tänane, kus meil hea võimalus end karikafinaali mängida. Kahjuks jäi seekord ülesanne täitmata," lisas Tšegodajev.

Finaalis tuleb Tammekale vastu Saku Sporting, kes esimeses poolfinaalis teenis üllatusvõidu 2:1 tiitlikaitsja Tallinna FC Flora üle.

Naiste karikavõistluste finaal, kus kohutavad Saku Sporting ja Tartu JK Tammeka, toimub 3. juunil kell 16 A. Le Coq Arenal. Mängu näeb ka otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.