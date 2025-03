Laskesuusaliidu president: viimasel poolaastal on koondises olnud pinged

Postimees kirjutas laupäeval, et Eesti laskesuusakoondises on sisepinged, kuna paljud ei saa läbi koondise peatreeneri Stefan Lindingeriga, kes hooaja viimasel etapil Oslos koondisega kaasas ei ole. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna kinnitas, et pinged on, aga see, kas koostöö austerlasega jätkub võib mitte, selgub alles pärast kõikide osapoolte ärakuulamist.

Postimees kirjutab anonüümsetele allikatele viidates, et Lindinger pole laagrites ja võistlustel kogu aeg kohal, lisaks ei olevat koondises valitsev tööõhkkond tulemusi soosiv ning Lindinger olevat inimesena raske persoon, kellega keeruline suhelda.

Oslos viibiv ERR-i reporter Alvar Tiisler ütles, et sai kohapeal kinnitust, et tõepoolest ollakse austerlasega rahulolematud, aga sellest soovitakse rääkida alles siis, kui hooajale on joon alla tõmmatud.

Hetkel haiglas viibiv Lindinger teatas ERR-ile, et tema kohta esitatud süüdistused ei vasta tõele ja ta lubas esimesel võimalusel ka endapoolseid kommentaare jagada.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna, täna hommikul on meedias olnud artikkel anonüümsetele allikatele tuginedes, et on olnud probleeme koondise peatreeneri Stefan Lindigeriga, keda ka siin Oslos ei ole. Kas nendel probleemidel ja nendel esialgsetel juttudel on mingit alust?

Ma võib-olla alustaks sellest, et tõesti, see lugu on paljuski anonüümsetele allikatele tuginev. Aga treenerit tõesti siin Oslos ei ole ja põhjuseks on perekondlikud kurvad sündmused, mis ei võimaldanud tal siia tulla. Aga kui rääkida teemadest, siis alati igas tippspordis ja koondises on pinged ehk ootused on suured nii sportlaste kui treenerite poole pealt ja kui need tulemused ei tule vastavalt ootustele, siis tekivad paratamatult pinged. Aga tõesti on meil viimase poole aasta jooksul koondise sees olnud pingeid treenerite ja sportlaste vahel. Oleme teadlikud, oleme rääkinud peatreeneriga neist teemadest ja kindlasti räägime uuesti, kui perekondlikud sündmused on möödas.

Milline see dialoog nüüd saab olema? Ka koondise peatreeneriga, keda nüüd tõesti siin sellel etapil kohal ei ole?

Igal kevadel on meil nii sportlaste kui treeneritega istumine, võtame kokku eelneva hooaja ja paneme paika uue hooaja plaanid ning üks osa on alati nii sportlaste kui ka treeneriga see, kas need nägemused alaliidu ja siis antud juhul treeneri puhul ühtivad või ei ühti. Ja kui ühtivad, lähme edasi, kui ei ühti, siis ei ole mõtet jätkata, sest see kindlasti kasu ei too.

Aga kas sa võid siin, Holmenkollenis öelda, et mingit sõda praegu koondise sees ei ole ja selles mõttes kõik saavad asju ajada rahulikult?

Loomulikult. Ja ma arvan, et eilsed tulemused, eriti naiste pool ja see, et Rene sai ka jälitusse ehk et üle ootuste head, eriti arvestades seda, et on tegemist hooaja viimase etapiga. Kindlasti sportlaste hulgas mingeid pinged, mis neid segaks oma tulemust teha ei ole ehk tiimi õhkkond on hea. Meil on Indrek Toberuts ja Karel Viigipuu treenerite koha peal, hooldeliim on täies koos olemas. Loodan, et täna tuleb väga hea võistlus.

Ja Stefan Lindingeri koha pealt, temal tööleping praegu kehtib, temaga on teil töösuhe ja selles mõttes sa ei ütle, et seal on mingi sellist laadi asi praegu, et nüüd on kõik läbi?

Loomulikult. Ja avalikkuse ees hakata seda lahkama, ilma et me Stefaniga midagi rääkinud oleks. Nagu ütlesin, tulevad vestlused, plaanide kokkuleppimised ja siis näeme, kas on ühisosa või ole.