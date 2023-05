Siimer: uus peatreener kombib praegu meie piire, aga visioon on positiivne

"Eelmise hooaja lõpp läks mul üllatavalt ülesmäge - vaatamata sellele, et hooaja keskel ja isegi lõpupoole olin haige, suutsin sellest ilusti välja tulla ja näidata eelmise hooaja parimat vormi," rääkis Siimer ERR-ile.

Esmaspäeval teatas laskesuusatamise alaliit, et koondise uueks peatreeneriks saab austerlane Stefan Lindinger, kes on töötanud nii Austria, Norra kui ka Rootsi murdmaakoondiste juures ja treeninud näiteks ka neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.

"Uue treeneriga on praegu selline tutvumisperiood, veel pole nõuandeid saanud, aga järgnevates laagrites algab tõsine töö peale. Praegu ta kombib meie piire, vaatab, mis puust me tehtud oleme. Ootan huviga: uue peatreeneri visiooni enam-vähem tean, see on minu jaoks üpris positiivne," naeris Siimer.

Üle-eelmise nädala lõpus tähistas Siimer oma 24. sünnipäeva. "Vanuse taha pugeda ei saa: kui meestega võistled, siis nii ongi. Siis sa võtadki nendega mõõtu, mitte endavanustega. Mida aasta edasi, seda paremaks ma ise tahan minna ja on loogiline, et lähen paremaks. 24-aastaselt tehakse tegelikult päris häid tulemusi," tõdes Siimer.

"Olen liikunud tasapisi, aga mis ei ole edasi liikunud, on laskmine. See on nüanss, milles tahan minna järsult paremaks. Tegin sellel aastal endale uue kaba ja olen sellega saanud nädal aega tööd teha - mulle tundub ja ma loodan, et sellel aastal tuleb püstilaskmises areng. Olen üpris optimistlik," sõnas laskesuusataja.