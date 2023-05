Noorteturniiri korraldaja skandaalist: meie ühiskond ei näe veel rassismi sügavust

Spordiklubi Nord korraldab 2015. aastast noortele rahvusvahelist korvpalliturniiri Nord Cup. Tänavu võisteldi Tallinnas lausa kaheksas erinevas spordihallis, sest osalejate arvu poolest püstitati noorteturniiride rekord.

"Tegemist on Eesti läbi aegade kõige suurema turniiriga," tõdes ERR-ile SK Nord korvpallidivisjoni juht Mart Uuehendrik. "Alguses oli kirjas 225 võistkonda, lõpuks jäi alles 216. Minu teada on see siiamaani kõige suurem arv."

Kõige rohkem, üle saja võistkonna, oli kolmepäevasele turniirile saabunud Soomest. Laupäeval jätsid turniiri pooleli Munkkiniemi Kisapojat tiimid, sest nende U-12 vanuseklassi poistetiim sai rassistlike solvangute osaliseks Kohila Spordiklubi sama vanuseklassi poiste tiimi poolt. Eesti korvpalliliit teatas, et taunib igasugust rassistlikku käitumist ja plaanib järgmisest aastast hakata läbi viima vastavaid ennetuskoolitusi.

"U-12 vanusegrupi poiste alagrupimängus läks ühe Soome ja ühe Eesti võistkonna omavahelises mängus poistel sõnelemiseks ja see eskaleerus rassismiga. Pärast mängu läks Soome võistkonna peatreener seda rääkima Eesti võistkonna peatreenerile, kelle jaoks tuli see üllatusena. Samamoodi ei pannud seda olukorda hiljem uurides tähele ka väljakukohtunikud, aga sellegipoolest oli poiss aus, tunnistas üles ja palus solvatu ees vabandust," rääkis ETV spordisaates turniiri peakorraldaja, SK Nord juhatuse esimees Tarmo Oras.

"Lisaks sellele pöördus Soome klubi mängujärgselt korraldajate poole teatega, et nemad seda asja niimoodi ei jäta - täiesti mõistetavalt, saan sellest aru. Sellest johtuvalt kogunesime, tegime oma aukohtu ja langetasime reede hilisõhtul otsuse; andsime intsidendi tekitanud poistele mängukeelu, lisaks sellele lubasime järgmisel aastal sisse viia regulatsiooni, kus rassismipunkt on eraldi sees. Tahan siinkohal öelda, et Nord Cup on edaspidi loodetavasti hea suunanäitaja, nulltolerants rassismile. Paras õppetund meilegi," tõdes Oras.

"See ei ole täna ainult ühe poisi eksimus, ühe spordiklubi viga, ühe turniiri, ühe spordiala õnnetu seik. Ma arvan, et meie ühiskond ei näe veel seda rassismi sügavust. Oleme suhteliselt noor ühiskond. Turniiri korraldajana tekib pärast sellist intsidenti ühtepidi võimalus, teistpidi aukohustus olla eestvedaja turniiri jätkusuutlikkuse ja rassismi kõrvaldamisele," jätkas Oras. "Meil on tõesti plaan panna regulatsiooni punktid karistusmääradega, kus meie silmis rassismil kohta ei ole. Ka korvpalliliidu seisukoht on rassismi nulltolerants ja nende plaan on ühiskonda läbi oma kasvandike ja treenerite koolituste vaikselt harima hakata."