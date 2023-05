Šveits alistas ka Tšehhi ning jätkab MM-il võimsas hoos

Roman Cervenka ja Romain Löffeli väravate järel lõppes avakolmandik 1:1 viigiga, teisel perioodil viskas Andres Ambühl aga kaks väravat ning viis šveitslased 3:1 ette. Dominik Kubalik vähendas 7.46 enne mängu lõppu Tšehhi kaotusseisu minimaalseks, aga Richard Tanneri tabamus kolm ja pool minutit hiljem tagas Šveitsile ikkagi kaheväravalise võidu.

Šveits on B-alagrupis võitnud kõik kuus kohtumist väravate vahega 26:6 ning kindlustas ühtlasi alagrupi võidu. Tšehhi on 13 punktiga teine, neile järgnevad ühe kohtumise vähem pidanud Kanada ning samuti kuus mängu pidanud Läti 11 silmaga. Viimases voorus kohtuvad Šveits - Läti omavahel, samuti mängivad veel Kanada ja Tšehhi.

Teises pühapäevases B-grupi matšis oli Slovakkia Sloveeniast üle 1:0.

Enne mängu:

Tänavu on Šveits ja Tšehhi rahvusvahelistel turniiridel kahel korral vastamisi olnud. Mai alguses jäi Šveits peale 3:2, veebruaris võttis Tšehhi lisajal 2:1 võidu. Mullustel olümpiamängudel mängisid nad kahel korral, alagrupis jäi Tšehhi karistusvisetes peale, aga kaheksandikfinaalis võitis Šveits 4:2.

MM-il olid nad viimati vastamisi kaks aastat tagasi ja siis võitis Šveits 5:2.

Alagrupiturniiri viimases voorus teisipäeval mängib Šveits võõrustaja Lätiga, Tšehhi läheb vastamisi Kanadaga.