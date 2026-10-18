Galerii: Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve

923-pealise kodupubliku ees esimestes voorudes kaks kindlat 2:9 kaotust saanud Sputnik läks pühapäeval Zagrebi klubi vastu juhtima 12. minutil, kui tabamuseni jõudis Maksim Tšaltsev. 17. minutil viskas värava ka Andrei Rozinko.

Maksim Turovski kasvatas kohe teise perioodi alguses edu kolmele väravale, kuid sel kolmandikul rohkem väravalisa ei sündinud.

Sputnik sai otsustaval kolmandikul aga tublisti lustida, kui vastase väravavõrku saadeti lausa viis litrit. Esmalt tegi skoori Andrejs Kostjuks, siis sai Turovski teise tabamuse kirja ning värava viskasid veel Jan Lukats ja Andrei Rae. Võidule pani hüüumärgi Tšaltsev, kelle teine tabamus vormistas Sputnikule kindla 8:0 (2:0, 1:0, 5:0) võidu.

Tsaltsev ja Turovski said kirja ka kaks väravasöötu ehk kogusid neli resultatiivsuspunkti. Samuti väravaid visanud Rae ja Kostjuksi arvele jäi kolm resultatiivsuspunkti.

Sputniku väravat kaitses Sergei Andrejev, kes tegi 21 tõrjet ja valiti võitjate poolelt mängu parimaks.

Horvaatide puurilukk Luka Komusanac tõrjust 42-st pealeviskest 34.

Kohtla-Järvel toimunud kontinentaalkarikasarja turniiri võitis Brasovi klubi Corona, kes võitis kõik kolm kohtumist ja pääses teise ringi. Viimases voorus alistasid nad 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Budapesti Jegkorong Akademia, kes sai kahe võidu ja ühe kaotusega teise koha. Sputnik jäi kolme punktiga kolmandaks ja viimase koha saanud Zagreb punktiarvet ei avanud.

Kohtla-Järve turniiri edukaim punktikorjaja oli Brasovi Corona ründaja David Levin, kes sai 9 punkti (5 värvat ja 4 söötu). Selles arvestuses oli 7 punktiga (4+3) teine Maksim Tšaltsev .

Samal ajal Leedus Elektrenais peetud A-alagrupi turniiril sai esikoha Riia HK Mogo, kes esikohta otsustanud kohtumises alistas lisaajal 4:3 Kiievi Sokili. Eelmisel aastal oli HK Mogo võitnud Narvas toimunud esimese etapi turniiri.

Kolmanda koha said Leeduski väljakuperemehed, kes viimases voorus alistasid 7:1 Hispaaniat kontinentaalsarjas esindanud SH Jaca.