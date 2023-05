USA ja kolm B-alagrupi meeskonda kindlustasid MM-il edasipääsu

USA asus Tamperes peetud A-alagrupi kohtumist Taani vastu juhtima alles otsustava kolmandiku kümnendal minutil, kuid lisas veel enne mängu lõppu kaks väravat, et 3:0 võiduga alagrupist edasipääs kindlustada. Ameeriklaste eest jõudsid väravani Cutter Gauthier, Alex Tuch ja Rocco Grimaldi.

Riias toimunud B-alagrupi kohtumises Norra ja Tšehhi vahel viskasid Dominik Kubalik ja Jakub Flek esimesel kolmandikul kaks väravat, millest piisas Tšehhile, et 2:0 võit realiseerida.

Pärast laupäevase mängupäeva esimesi kohtumisi on A-alagrupis USA 15 punktiga esikohal ning on kindlustanud edasipääsu alagrupiturniirile järgnevale play-off turniirile. Rootsi on 11 punktiga teisel kohal, Soome on kümne punktiga kolmas ja Taani on kaheksa punktiga neljas.

B-alagrupis sai Tšehhi võidu järel kindlaks lausa kolm meeskonda, kes jätkavad turniiri play-off'is. Tšehhi, Šveits ja Kanada kindlustasid juba edasipääsu, aga jätkavad heitlemist play-off'i paigutuse eest, viimast edasipääsukohta hoiab võõrustaja Läti kaheksa punktiga.

Laupäevane mängupäev jätkub kell 16.20, kui A-alagrupis lähevad vastamisi Austria ja võõrustaja Soome ning B-alagrupis kohtuvad Kanada ja Šveits.