Henry Räppo jäi hooaja avavõistlusel napilt pjedestaalilt välja

Sprindidistantsil peetud võistlusel teenis esikoha Barbadose triatleet Matthew Wright ajaga 57 minutit ja 23 sekundit. Pjedestaalile mahtusid veel kreeklane Panagiotis Bitados (+0.20) ja austerlane Tjebbe Kaindl (+0.34). Räppot jäi seejuures kolmandast kohast lahutama vaid neli sekundit.

"Kuigi viies koht on mu parim tulemus kontinentaalkarikaetapil, siis esimene emotsioon on ikkagi natuke pettunud," tõdes Räppo võistluse järel. "Olin veel 600 meetrit enne finišit kolmas, aga kahjuks ei suutnud austerlastele lõpuspurdis vastu panna. Ilm oli väga tuuline ja ujumises olid suured lained. Kogu distantsi vältel ei saanud aru, mis positsioonil olen. Veest väljudes nägin, et olen täpselt kahe suurema grupi vahel. Õnneks sattusin kokku tugeva austerlasega, kellega sõitsime liidritele järele. Jooksus läksid kaks esimest oma teed, kolmanda koha peale käis taktikamäng. Seekord kaotasin."

Eliitklassi naiste seas olid parimad Margot Garabedian (1:04.59), Jekaterina Šabalina (+0.02) ja Romana Gajdošova (+0.07).