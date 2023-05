TÄNA OTSE | Võõrustaja Läti jahib MM-il Tšehhi vastu esimest võitu

Läti jaoks on kodune MM-turniir alanud märkimisväärselt raske graafikuga: turniiri avapäeval pidid nad Kanada 6:0 paremust tunnistama ja laupäeval jäi Läti 1:2 Slovakkiale alla. Läti kaks senist vastast on sarnaselt Tšehhile alagrupi esineliku seas ning Läti on kahe kaotusega ning 1:8 väravatevahega B-alagrupi eelviimasel kohal Sloveenia ees.

Tšehhi jaoks on turniir alanud kahe võiduga, kui B-alagrupi avamängus alistati Slovakkia 3:2 ning pühapäeva õhtul saadi Kasahstanist 5:1 jagu. Tšehhi on alagrupis Šveitsi ja Kanada järel täiseduga kolmandal kohal ning üritab esmaspäeval tabelitippudega sammu pidada.

Läti ja Tšehhi kohtusid viimati eelmise aasta MM-il, kui Tšehhi 5:1 võidu pälvis. Lätil pole varasemalt Tšehhit MM-il kunagi alistada õnnestunud. Meeskonnad peaksid üksteist päris hästi tundma, 11 Läti koondislast mängisid eelmisel hooajal Tšehhi klubides profihokit.

Kanalil ETV+ kommenteerivad mängu vene keeles Igor Saveljev ja Aleksei Margijev, eesti keeles kommenteerivad Vallot Pukk ning Kaido Kadak.