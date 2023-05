Läti sai kodusel hoki MM-il Norra üle vajaliku võidu

Enne kolmapäevast kohtumist kaks kaotust ning ühe lisaajal saadud võidu teeninud Läti viskas mõlemad oma väravad teisel perioodil.

3.14 pärast teise kolmandiku algust viis Rodrigo Abols Läti Rudolfs Balcersi ja Kaspars Daugavinsi söötude järel ette, vaid 39 sekundit hiljem suurendas võõrustajate edu Toms Andersons (sööt Ronalds Keninsilt).

5.40 enne teise perioodi lõppu vähendas Ludvig Hoff norralaste kaotusseisu, kaks minutit enne mängu lõppu võttis Norra arvulises ülekaalus postide vahelt ka väravavahi, aga viigini viimastel rünnakutel ei jõutud ja nii sai Läti 2:1 võidu.

Lätil on B-grupis nelja mänguga viis punkti, mis asetab nad praegu neljandale kohale.

Enne mängu:

Eelmises mängus Sloveenia 1:0 alistanud Norra on praegu B-alagrupis nelja punktiga viies, esmaspäeva õhtul lisaajal Tšehhist 4:3 jagu saanud Läti on kahe punktiga kuues. Mõlemad vajavad võitu, et püüda alagrupist edasipääsu veerandfinaali.

Mullu olid Läti ja Norra omavahel kolmel korral vastamisi. MM-il jäi Läti peale 3:2, novembris alistati Norra 6:3 ja detsembris sai Läti lisaajal 4:3 võidu. Viimati sai Norra Lätist jagu 2021. aasta augustis peetud sõprusmängus, mille norralased võitsid 4:1. Sama aasta MM-il võttis Norra karistusvisete järel 4:3 võidu.