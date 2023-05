Läti võttis Sloveenia üle napi võidu, Soome alistas suurelt Ungari

Turniiri kahe järjestikuse kaotusega alustanud Läti sai nüüd kolmanda võidu järjest. Avakolmandikul viis Rihards Bukarts võõrustajad 1:0 juhtima. Teisel perioodil nähti aga koguni nelja väravat. Esmalt viigistas Anže Kuralt seisu, seejärel viisid Kaspars Daugavins ja Roberts Bukarts Läti 3:1 juhtima, kuid 12 sekundit enne kolmandiku lõppu vähendas Miha Verlic vahet.

Viimase perioodi alguses käis litter taas Sloveenia väravas, kuid pärast videokorduse ülevaatamist otsustasid kohtunikud, et väravavahti segati ja väravat ei loetud.

Läti on B-alagrupis kaheksa punktiga neljandal kohal ehk viimasel veerandfinaali viival positsioonil. Sloveenia on aga kaotanud nüüd kõik viis mängu ja on null punktiga alagrupis viimane.

Samal ajal peetud A-alagrupi kohtumises alistas MM-i teine võõrustajamaa Soome Tamperes kindlalt 7:1 Ungari. Soome eest tegid skoori Mikko Lehtonen, Kaapo Kakko, Atte Ohtamaa, Teemu Hartikainen, Kasperi Kapanen, Waltteri Merelä ja Joel Armia, ungarlaste ainsa värava viskas teisel kolmandikul Balazs Sebok.

Soome on praegu A-alagrupis kümne punktiga kolmas, Ungari on kahe punktiga seitsmes.

Enne mängu:

Turniiri kahe kaotusega alustanud Läti on raskest seisust välja tulnud, kui esmaspäeval oldi lisaaja järel 4:3 üle Tšehhist ning eelmises voorus alistasid lõunanaabrid 2:1 Norra.

Sloveenia on praeguse seisuga aga MM-i punaseks laternaks: kaotatud on kõik neli mängu väravate vahega 4:19, sealjuures algas turniir sloveenide jaoks 0:7 kaotusega Šveitsile.

Teises tänases B-grupi mängus kohtuvad Kasahstan ja Slovakkia.