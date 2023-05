Lisaaja viimase minuti värav tõi Lätile kodusel MM-il esimese võidu

Tšehhi läks David Nemeceki väravast juhtima, seejärel viisid teisel perioodil Rihards Bukarts ja Martins Dzierkals võõrustajad 2:1 ette, kuid enne pausileminekut viigistas Dominik Kubalik seisu.

Viimasel kolmandikul viis Oskars Cibulskis lätlased taas 3:2 juhtima, kuid kui normaalaega oli mängida veel veidi üle kolme minuti, tõi Michal Kempny tabloole taas viiginumbrid.

Lätlaste võiduvärava viskas 44 sekundit enne lisaaja lõppu Oskars Batna.

B-alagrupis on kaheksa punktiga liider Kanada, järgnevad Tšehhi ja Šveits vastavalt seitsme ja kuue punktiga. Läti tõusis teenitud kahe punktiga kuuendaks.

Enne mängu:

Läti jaoks on kodune MM-turniir alanud märkimisväärselt raske graafikuga: turniiri avapäeval pidid nad Kanada 6:0 paremust tunnistama ja laupäeval jäi Läti 1:2 Slovakkiale alla. Läti kaks senist vastast on sarnaselt Tšehhile alagrupi esineliku seas ning Läti on kahe kaotusega ning 1:8 väravatevahega B-alagrupi eelviimasel kohal Sloveenia ees.

Tšehhi jaoks on turniir alanud kahe võiduga, kui B-alagrupi avamängus alistati Slovakkia 3:2 ning pühapäeva õhtul saadi Kasahstanist 5:1 jagu. Tšehhi on alagrupis Šveitsi ja Kanada järel täiseduga kolmandal kohal ning üritab esmaspäeval tabelitippudega sammu pidada.

Läti ja Tšehhi kohtusid viimati eelmise aasta MM-il, kui Tšehhi 5:1 võidu pälvis. Lätil pole varasemalt Tšehhit MM-il kunagi alistada õnnestunud. Meeskonnad peaksid üksteist päris hästi tundma, 11 Läti koondislast mängisid eelmisel hooajal Tšehhi klubides profihokit.

Kanalil ETV+ kommenteerivad mängu vene keeles Igor Saveljev ja Aleksei Margijev, eesti keeles kommenteerivad Vallot Pukk ning Kaido Kadak.