Laak: olen vaimselt paremas kohas, mul on rõõm võrkpalli mängida

Eesti võrkpallikoondislane Kertu Laak on koos ülejäänud koondisega laagris Paides ja valmistub suvisteks mängudeks. Kui tema klubil Prantsusmaa kõrgliigas soovitud edu saavutada ei õnnestunud, siis enda esitused annavad koondisesuveks lubava platvormi.

25-aastane Eesti koondise üks liidreid Kertu Laak mängis lõppenud hooajal Prantsusmaa kõrgliigas Cannes'is, kus karikafinaali jõudmisega osa plaanist täideti, aga meistrivõistlustel langeti veerandfinaalis konkurentsist ja seega kripeldamisväärset siiski kogunes.

"Karikafinaalis saime napi kaotuse, see oli võib-olla hooaja tipphetk. See, et me põhiturniiril jäime kaheksandaks ja veerandfinaalist edasi ei saanud, oli kindlasti ebaõnnestumine," rääkis Laak. "Meilt oodati kindlasti rohkemat, me ise ootasime rohkemat, aga ei õnnestunud seda potentsiaali endast välja saada."

Kui järgmisel hooajal plaanib Kertu Laak teha klubikarjääris veel sammu edasi, siis üle-eelmine hooaeg, mis algas Saksamaal, oli vahepeal lausa pausil ja lõppes Viljandi Metallis, on unustatud. Eelmise kevadega võrreldes liitus Laak koondisega oluliselt teises seisus.

"Kindlasti oli nüüd lihtsam tulla koondiselaagrisse, tasemevahe polnud enam nii suur ja olen füüsiliselt paremas vormis kui eelmisel hooajal. Võib-olla isegi olulisemalt olen ka vaimselt paremas kohas, mul on rahu ja rõõm teha seda sporti," kinnitas Laak. "Enesekindlust on rohkem ja see tuleb suvel kasuks."

Vähem kui nädala pärast on koondisel ees kontrollmängud Lätiga, seejärel , kahe nädala pärast algab Hõbeliiga ja augusti keskpaigas algabki kaua oodatud kodune EM-finaalturniir.