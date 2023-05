Anne Rei: Eestil on võimalus naiste jalgpalli buumiga kaasa minna

Pühapäeval saab kolmes Eesti linnas avapaugu U-17 vanuseklassi neidude jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir ning turniirikorraldajad Anne Rei ning Juss Tamming ütlesid reedel ETV saates "Terevisioon", et turniiri eesmärk on Eestis naiste jalgpalli populaarsust tõsta.

"Meil oli selge eesmärk läbi selle turniiri tõsta naiste jalgpalli populaarsust, harrastajate arvu ja ka treenerite arvu, kes naiste jalgpallis tegutsevad," ütles Eesti jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. "Selle eesmärgiga seda turniiri taotlema läksime, et minna kaasa kogu Euroopas toimuva naiste jalgpalli buumiga. See on meie jaoks suur võimalus anda oma panus Eestis."

Rei ütles, et turniirikorraldajad üritavad taaskord UEFA-le näidata, et Eesti saab suurte rahvusvaheliste turniiride korraldamisega hästi hakkama.

Rei lisas, et jalgpalliliit sooviks turniiri jooksul pakkuda elamust võimalikult paljudele jalgpallisõpradele, et selle kaudu noored trenni läheksid. "Loomulikult on sellel pikemad eesmärgid. Needsamad tüdrukud, kes seal osalevad, et nemad tajuks, et see on nende jaoks võimalus saada lisaimpulss, et jõuda välja Eesti koondisesse ja mingisse rahvusvahelisse klubisse lepinguliseks mängijaks," lisas jalgpalliliidu peasekretär.

Turniiri direktor Juss Tamming ütles, et tuleb mastaapne üritus. "Kohalikke korraldajaid erinevatel tasanditel on meil kokku ligi 500. Külalistena on külla tulemas kas osalejate või UEFA näol omakorda veel ligi 300 inimest," sõnas Tamming, lisades, et Tallinnas, Tartus ja Võrus on muru turniiriks valmis.

Tamming ütles, et turniiri korraldamine on andnud alaliidule võimaluse mõelda kõigi naiste jalgpalliga seotud teemade peale ja läbi selle teha kvaliteedihüpe mitmel tasandil.

Juss Tamming Autor/allikas: ERR

Alagruppide kohtumised on jaotatud kahe keskuse ja kolme Eesti linna vahel. A-alagrupp mängib kohtumisi Tallinnas A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil ning B-alagrupis võetakse mõõtu Lõuna-Eestis Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil. Eesti on paigutatud A-alagruppi ning mängib A. Le Coq Arenal 14. ja 20. mail ning Kadrioru staadionil 17. mail.

Eesti koondise mängud on nähtavad ERR-i spordiportaalis. Koondise koosseisu ja EM-turniiri ajakavaga saab tutvuda siin.