EM-finaalturniir toob võõrustajalinnadesse tüdrukute jalgpallifestivalid

Neidude U-17 EM-finaalturniiri pärandi projekti üks eesmärke on kasvatada Eestis naisharrastajate arvu. Naiste jalgpalli populariseerimiseks ning spordiala tutvustamiseks on planeeritud mitmeid tegevusi, mille käigus on tüdrukutel võimalik turvalises ja vabas õhkkonnas jalgpalliga tutvuda.

Üks sellistest tegevustest on tüdrukute jalgpallifestivalid. Igal alagrupifaasi mängupäeval toimub festival ühes võõrustajalinnas: 14. mail Tallinnas, 17. mail Võrus ning 20. mail Tartus. Festivalid on suunatud 5–12-aastastele tüdrukutele, kes jagatakse vanusepõhiselt kolme gruppi. Osalejaid ootavad üritustel ees vahvad sportlikud mängud ning lihtsamad jalgpallilised harjutused.

EJL-i naiste jalgpalli projektijuhi ning pärandi projekti ühe eestvedaja Kethy Õunpuu sõnul on festivalidele oodatud kõik tüdrukud üle Eesti. "Eelnev kokkupuude jalgpalliga ei ole oluline, sest festivalide üks eesmärke on jalgpalli tutvustada neile, kes sellega varasemalt tegelenud ei ole. Pärast üritusi, kui jalgpalliga juba tutvust tehtud, jagame huvilistele ka infot, kus tüdrukud Eestis trennis käia saavad," rääkis Õunpuu.

Kõik festivalidel osalejad saavad meeneks T-särgi ning pääsme finaalturniiri kohtumisele, mis algab vahetult pärast festivali lõppu.

14.–26. maini vältaval kodusel neidude U-17 EM-finaalturniiril selgitavad tulevikulootused kaheksast riigist tänavuse Euroopa meistri. Turniiri võõrustaja Eesti jaoks on tegu esimese korraga, kui riigi neidude koondis osaleb mõnel UEFA finaalturniiril. Eesti mängib oma esimese mängu neidude U-17 EM-finaalturniiril kell 19.00, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Šveitsiga.

Eesti koondise koosseisu ja EM-turniiri ajakavaga saab tutvuda siin.

Tüdrukute jalgpallifestivalid:

Tallinn: 14. mai kell 17.00–18.00, Sportland Arena (registreerimine alates 16.30). Pärast festivali lähevad kell 19.00 A. Le Coq Arenal vastamisi Eesti ja Šveits.

Võru: 17. mai kell 11.00–12.00, Barrus Arena (registreerimine alates 10.30). Pärast festivali lähevad kell 13.00 Võru staadionil vastamisi Poola ja Prantsusmaa.

Tartu: 20. mai kell 11.00–12.00, Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljak (registreerimine alates 10.30). Pärast festivali lähevad kell 13.00 Tartu Tamme staadionil vastamisi Poola ja Rootsi.