Koduse finaalturniiri mänge teenindavad kohtunikud 15 eri rahvusest

Naiste jalgpalli suursündmuseks saabub Eestisse 16 rahvusvahelist kohtunikku, kellest kaheksa on väljakukohtunikud ja kaheksa abikohtunikud. Lisaks mitmetele riikidele üle Euroopa on kohtunike seas esindatud ka Lõuna-Ameerika: turniiril mõistavad õigust Uruguay väljaku- ja abikohtunik. Turniiril on ametis ka rahvusvahelised kohtunike vaatlejad, kes tulevad Eestisse neljast eri riigist.

"Nagu mängijate, on ka kohtunike jaoks neidude finaalturniir suur ja tähtis proovikivi: mänge on teenindamas potentsiaalsed tippkohtunikud," selgitas turniiri direktor Juss Tamming. "Praeguseks on kõik kohtunikud Eestisse jõudnud ning homme ootavad neid ees füüsilised testid. Kogu turniiri jooksul korraldatakse kohtunikele individuaalseid mängude analüüse ning väljakul tehtud otsuste üle arutletakse ka grupis. Kahtlemata soovib igaüks end tõestada, sest soorituste põhjal selguvad poolfinaalide ja finaali brigaadid."

Neidude U-17 EM-finaalturniiri kohtunikud:

Väljakukohtunikud

Emmanuela Rusta (Albaania)

Kristina Georgieva (Bulgaaria)

Minka Vekkeli (Soome)

Deborah Bianchi (Itaalia)

Ana Maria Terteleac (Rumeenia)

Anahí Fernández (Uruguay)

Triinu Vaher (Eesti, neljas kohtunik)

Caroline Lanssens (Belgia, neljas kohtunik)

Abikohtunikud

Maria Christodoulou (Küpros)

Nargis Magau (Kasahstan)

Line Cathrine Nymoen (Norra)

Ana Loide Batista Silva (Portugal)

Laura Cordani (San Marino)

Aleksandra Kostić (Serbia)

Oleksandra Vdovina (Ukraina)

Daiana Vanesa Fernández (Uruguay)

Kohtunike vaatlejad

Dagmar Damková (Tšehhi)

Eleni Kyriou (Kreeka)

Carina Vitulano (Itaalia)

Kirsi Heikkinen (Soome)

Neidude U-17 EM-finaalturniirile on koha taganud kaheksa riigi koondised – Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Hispaania, Rootsi, Šveits ja võõrustaja Eesti –, kes võistlevad kahes neljaliikmelises alagrupis. A-alagrupi kohtumisi peetakse Põhja-Eesti keskuses, kus mängitakse A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil. B-alagrupp võistleb Lõuna-Eestis, kus mängupaikadeks on Tartu Tamme staadion ja Võru staadion.

Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil peetakse esimesed alagrupikohtumised. Eesti mängib oma esimese mängu neidude U-17 EM-finaalturniiril pühapäeval, 14. mail kell 19.00, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Šveitsiga, samasse alagruppi kuuluvad ka Hispaania ja Saksamaa. Turniir kulmineerub reedel, 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.

Neidude U-17 EM-finaalturniiri ajakava:

A-alagrupp: Eesti, Hispaania, Saksamaa, Šveits

14. mai kell 13: Saksamaa – Hispaania, Kadrioru staadion

14. mai kell 19: Eesti – Šveits, A. Le Coq Arena

17. mai kell 17: Eesti – Saksamaa, Kadrioru staadion

17. mai kell 19: Hispaania – Šveits, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17: Hispaania – Eesti, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17: Šveits – Saksamaa, Kadrioru staadion

B-alagrupp: Rootsi, Poola, Inglismaa, Prantsusmaa

14. mai kell 13: Inglismaa – Poola, Võru staadion

14. mai kell 17: Rootsi – Prantsusmaa, Tartu Tamme staadion

17. mai kell 13: Poola – Prantsusmaa, Võru staadion

17. mai kell 19: Rootsi – Inglismaa, Tartu Tamme staadion

20. mai kell 13: Prantsusmaa – Inglismaa, Võru staadion

20. mai kell 13: Poola – Rootsi, Tartu Tamme staadion

23. mai kell 17: I poolfinaal, Kadrioru staadion

23. mai kell 19: II poolfinaal, A. Le Coq Arena

26. mai kell 19: finaal, A. Le Coq Arena