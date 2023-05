ERR näitab Eesti U-17 koondise EM-finaalturniiri kohtumisi otsepildis

Neidude U-17 EM-finaalturniir on Euroopa naiste jalgpalli üks tänavusi tippsündmuseid. Eesti neidude koondis, kes osaleb seesugusel turniiril esimest korda, läheb alagrupi kohtumistes vastamisi Šveitsi, Saksamaa ja Hispaania eakaaslastega. Sinisärkide alagrupi kohtumistele saab kaasa elada tulles staadionile või jälgides kohtumisi ERR-i spordiportaalis, kõikidest teistest finaalturniiri vastasseisudest vahendab otsepilti UEFA TV.

Eesti koondise kohtumiste otseülekandeid kommenteerib ERR-i spordiportaalis Aet Süvari koos Christofer-Magnus Roseniga, 20. mail toimuval Eesti – Hispaania kohtumisel astub kommentaaripulti ka Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak. ERR-i spordiuudiste toimetaja Aet Süvari hinnangul ootab tüdrukuid ees keeruline ülesanne. "Sellistes tuleproovides saabki karastuda. Põnev on näha platsil meie jalgpallitulevikku, aga ka Euroopa suurte jalgpallimaade tulevasi tähti. See on harukordne võimalus nii meie neidudele kui kõigile kaasaelajatele," rääkis Süvari

14.–26. maini vältaval kodusel neidude U-17 EM-finaalturniiril selgitavad tulevikulootused kaheksast riigist tänavuse Euroopa meistri. Alagruppide kohtumised on jaotatud kahe keskuse ja kolme Eesti linna vahel. A-alagrupp mängib kohtumisi Tallinnas A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil, B-alagrupis võetakse mõõtu Lõuna-Eestis Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil.

Eesti mängib oma esimese mängu neidude U-17 EM-finaalturniiril pühapäeval, 14. mail kell 19.00, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Šveitsiga. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50.

Neidude U-17 EM-finaalturniiri ajakava:

A-alagrupp: Eesti, Hispaania, Saksamaa, Šveits

14. mai kell 13: Saksamaa – Hispaania, Kadrioru staadion (otsepilt: UEFA TV)

14. mai kell 19: Eesti – Šveits, A. Le Coq Arena (otsepilt: sport.err.ee)

17. mai kell 17: Eesti – Saksamaa, Kadrioru staadion (otsepilt: sport.err.ee)

17. mai kell 19: Hispaania – Šveits, A. Le Coq Arena (otsepilt: UEFA TV)

20. mai kell 17: Hispaania – Eesti, A. Le Coq Arena (otsepilt: sport.err.ee)

20. mai kell 17: Šveits – Saksamaa, Kadrioru staadion (otsepilt: UEFA TV)

B-alagrupp: Rootsi, Poola, Inglismaa, Prantsusmaa

14. mai kell 13: Inglismaa – Poola, Võru staadion (otsepilt: UEFA TV)

14. mai kell 17: Rootsi – Prantsusmaa, Tartu Tamme staadion (otsepilt: UEFA TV)

17. mai kell 13: Poola – Prantsusmaa, Võru staadion (otsepilt: UEFA TV)

17. mai kell 19: Rootsi – Inglismaa, Tartu Tamme staadion (otsepilt: UEFA TV)

20. mai kell 13: Prantsusmaa – Inglismaa, Võru staadion (otsepilt: UEFA TV)

20. mai kell 13: Poola – Rootsi, Tartu Tamme staadion (otsepilt: UEFA TV)

23. mai kell 17: I poolfinaal, Kadrioru staadion (otsepilt: UEFA TV)

23. mai kell 19: II poolfinaal, A. Le Coq Arena (otsepilt: UEFA TV)

26. mai kell 19: finaal, A. Le Coq Arena (otsepilt: UEFA TV)