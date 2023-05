Selgusid "Võrguplatsid korda!" kampaania rahvahääletuse võitjad

Eesti Võrkpalli Liit teatas neljapäeval, et rahvahääletus uute võrkpalliväljakute kohta on kinni läinud ning on selgunud neli kõige populaarsemat asukohta. Rahvahääletuse tulemusel ehitatakse või tehakse korda platsid Salme alevikus, Ravila alevikus, Kohilas ja Sillamäel.

Eelnevalt oli viieliikmeline žürii omalt poolt valinud välja kuus võitjat, kelleks osutusid Nursi küla Võrumaal, Tori alevik Pärnumaal, Viru-Jaagupi Vinni vallas, Kuningamäe küla Jõgevamaal, Viitina küla Võrumaal ning Kobela alevik Võrumaal.

Žüriisse kuulusid Oma Ehitaja AS juhatuse esimees Indrek Moorats, Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur, liidu rannavolle projektijuht Liis Nesler, rannakoondise peatreener Rivo Vesik ning liidu spordidirektor Kert Toobal.