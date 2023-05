Karl-Johan Lips: meil on mõõnad liiga suured

Eesti korvpalli meistriliigas selgus esimene finalist, kui BC Kalev/Cramo alistas poolfinaalseeria kolmandas mängus Viimsi/Sportlandi 78:76. Viimsi kasuks 27 punkti toonud Karl-Johan Lips tõdes, et seerias said otsustavaks mitmed punktimõõnad.

"Tihti on nii, et kui seeria on kaks-null, siis kolmas mäng on ülejooks. Meie võime siit pea püsti ära minna. Täna olid esimesed kolm minutit rasked ja tegelikult selle taha seeria jäi. Meil on mõõnad mingitel hetkedel liiga suured. Nendest tuleb vastastele liiga palju punkte, mida me ei jõua mängu jooksul tagasi mängida," ütles Lips.

"Mina olin mängu lõpus nii väsinud, et ei jõudnud pabistada. Kõrvalt vaadates ilmselt ei tundunud, et meil oleks täna midagi pabistamise taha jäänud. Pigem jäi lõpptulemus mängu alguse taha, kui pidime kohe hakkama august välja roomama," lisas Lips.

Millised on Viimsi ootused pronksiseeriaks? "Meil on võimalus võita ajalooline pronksmedal ja kes iganes vastu tuleb, neil on ka mängijaid, kelle vastu on hea mängida. Alati on hea konkureerida ja näidata oma taset otsustavates mängudes."