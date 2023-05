Alvarez naasis kodupubliku ees võidukalt, Sterling tõestas end Cejudo vastu

Üle 50 000 fänni ees peetud super-keskkaalu matš tiitlihoidja Saul "Canelo" Alvarezi ning briti John Ryderi vahel lõppes Alvarezi punktidel võiduga, kuigi mehhiklane lõi vastase viiendas raundis matile pikali.

Pärast 12 raundi hindasid kaks kohtunikku matši Alvarezile seisuga 118:109 ning üks kohtunik hindas matši mehhiklase kasuks 120:107. Pühapäevane matš Ryderi vastu oli Alvarezi profikarjääri 63. ning mehhiklane on nüüdseks võitnud 59 matši, millest 39 on tulnud nokaudiga.

Alvarez ütles, et vastane oli tugev. "Olen matšiga õnnelik. Võitsin ja loodan, et pealtvaatajate jaoks oli ka hea matš," ütles hiljuti randmeoperatsioonist taastunud mehhiklane. "See oli minu jaoks ajalooline hetk. Olen õnnelik, et saan siin olla koos inimestega, kes mulle algusest peale kaasa elanud on."

Viimati võitles ta kodupubliku ees 2011. aasta novembris.

Alvarez ütles pärast matši, et tahab järgmisena korduskohtumist venelase Dimitri Bivoli vastu, kes eelmise aasta maikuus mehhiklase kindla otsusega alistas. "Ma tahan samu tingimusi nagu eelmises matšis. Ma arvan, et olen temast parem, nii lihtne ongi," ütles mehhiklane.

Sterling kaitses kukk-kaalus UFC meistritiitlit

Pühapäeva varahommikul läksid vabavõitlusliigas UFC omavahel vastamisi kukk-kaalu meister Aljamain Sterling ning 2008. aastal olümpiamängudel maadluses kuldmedali võitnud kahekordne UFC meister Henry Cejudo, kelle jaoks oli see esimene kohtumine alates 2020. aastast.

Matš möödus väga tasavägiselt ning tugeva maadlemistaustaga Sterling suutis matil olles olümpiavõitjat taltsutada, saavutades ise mitmel korral domineeriva positsiooni. Kaks kohtunikku hindasid matši Sterlingu kasuks 48:47, üks kohtunik hindas sama seisuga matši Cejudo kasuks.

Cejudo on ainus võitlussportlane, kes pälvinud kuldmedali olümpiamängudelt ning UFC meistritiitli. Samuti on Cejudo üks neljast UFC võitlejast, kes samal ajal kahes kaaluklassis meistritiitlit hoidnud ning kaitsnud on.

Pärast matši ütles ameeriklane aga, et võib taas profikarjääri lõpetada. "Olen natuke segaduses. Kui ma ei ole esimene, olen viimane. Ma olen siin, et ajalugu teha. Ja kui ma seda teha ei suuda, ei taha ma siin üldse olla," sõnas Cejudo.

Aljamain Sterlingu järgmine vastane on tõenäoliselt dünaamiline "Suga" Sean O'Malley, kes pärast pühapäevast matši Sterlinguga puuri rüselema läks. Pärast pingelist jutuajamist nii võitlejate kui ka meeskondade vahel lahkusid mehed puurist ning Sterling viitas vastasseisule septembris.