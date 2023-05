Daisy Kudre-Schnyder: EM-ilt kolm kulda võita oli ikka magus küll

Kuigi järgmise talispordihooajani on veel pikalt aega, on Eesti edukaim suusaorienteeruja Daisy Kudre-Schnyder juba alustanud ettevalmistust uueks hooajaks, mille kõrghetkeks on maailmameistrivõistlused keerulisel maastikul Austrias.

Suusaorienteerumises paar aastat maailma absoluutsesse tippu kuuluv Kudre-Schnyder jättis sel aastal selja taha ülimalt eduka hooaja, kus võitis maailmakarika sarja ja noppis Euroopa meistrivõistlustelt viis medalit, sealhulgas kolm individuaalset kulda.

"Euroopa meistrivõistlustelt mul veel kulda ei olnud ja see, et kolm kulda võita, see oli ikka magus küll. Aga võib-olla seda hooaega jääb eriti meenutama just teatevõistlustelt tehtud Eesti suusaorienteerumise ajaloo parimad tulemused - kaks hõbemedalit nii sprinditeates kui tavateates. See oli väga suur saavutus sellel hooajal," ütles Kudre-Schnyder.

Igapäevaselt Šveitsis elav eestlanna on pärast kuuajalist puhkust uueks hooajaks põhja laduma asunud. Suvisel ajal on rõhuasetus jooksul, rullsuusatamisel, rattasõidul ning suvisel orienteerumisel.

Šveitsis saab juba oktoobris kunstlumel suusaringe teha ja kuigi pealtnäha on eestlanna konkurentidest üle, jagub tal motivatsiooni trennis pingutada, sest uuel aastal ootavad maailmameistrivõistlused Austrias, mille raja maastikku peab Kudre-Schnyder enda jaoks keeruliseks.

"Nagu näitas ka sellel aastal MK-sari Austrias, kus olin küll kaks korda kolmas ja üks kord jäin poodiumilt välja, selleks, et järgmisel aastal MM-il hästi võistelda, pean väga palju oskusi saama ja ennast veel arendama. See annab mulle päris palju motivatsiooni, et võib-olla nõrgemal maastikul edukas olla," sõnas Kudre-Schnyder.