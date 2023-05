Euroopa liiga koha eest võitlev Tottenham jääb hooaja lõpuni kaptenist ilma

Lloris mängis viimati Tottenhami eest 23. aprillil, kui klubi pidi võõrsil Newcastle'i 6:1 paremust tunnistama. Mängujärgsel esmaspäeval loobus Tottenham peatreeneri Cristian Stellini teenetest, kes oli juhendajana üle võtnud vaid kuu aega enne, kui Antonio Conte ameti maha pani.

Tottenhami uus peatreener Ryan Mason kinnitas Lloris' reievigastust ja ütles, et klubi sai vigastuse kohta kardetud uudised. Väravavahina võtab viimasteks mängudeks üle Fraser Forster.

Ühtlasi saab selle hooajaga prantslase leping klubiga läbi ning Mason ei öelnud kindlusega, et 36-aastane väravavaht Tottenhamis jätkab. "Ma ei saa järgmise hooaja kohta liiga palju öelda, aga Hugol on selle hooaja lõpuni meiega väga oluline roll," ütles Mason.

Tottenhamil on koduses Premier League'is mängida veel neli kohtumist: kodus Crystal Palace'i ning Brentfordiga ja võõrsil Aston Villa ja Leedsiga. Tottenham on sel hooajal 34 mänguvooruga kogunud 54 punkti ja asub liigatabelis seitsmendal kohal. Kuigi Euroopa liiga koht on veel käega katsutav, on neist koha võrra ees asetsev Brighton kahe vähema mänguga kogunud punkti enam. Liverpool on 59 punktiga viiendal kohal.