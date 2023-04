Tottenham loobus ka peatreeneri asendaja teenetest

Stellini sai Tottenhami klubi peatreeneriks pärast seda, kui eelmine peatreener Antonio Conte ameti maha pani. Stellini juhendas klubi kõigest neli mängu, neist viimane oli kaotus Newcastle'ile, kus Tottenham 21. minutiks viieväravalisesse kaotusseisu jäi.

Tottenhami juht Daniel Levy ütles pressiteate vahendusel, et pühapäevane esitus Newcastle'i vastu oli täielikult vastuvõetamatu. "Seda oli laastav vaadata. Me võime vaadata mitmeid põhjuseid, miks see juhtus ning kuigi mina, juhatus, treenerid ja mängijad peavad võtma vastutuse, on vastutus lõpuks minu õlgadel," kirjutas Levy.

Stellini lahkumise järel saab meeskonna peatreeneriks Ryan Mason, kes võttis peatreenerina üle ka Jose Mourinho vallandamise järel 2021. aasta suvel. "Ryan teab klubi ja selle mängijaid hästi," ütles Levy.

Tottenham on pärast 32 mänguvooru Inglismaa jalgpalli kõrgliigas 16 võiduga viiendal kohal (53 punkti). Liigaliidri Arsenaliga on vahe 22 punkti (75 punkti), Manchester City on 70 punktiga teine, Newcastle ja Manchester United on kogunud 59 punkti, kuid United on mänginud ühe mängu vähem.

Premier League jätkub neljapäeva õhtul, kui Tottenham võõrustab Manchester Unitedit.