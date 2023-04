Eesti ringrajameeskond osaleb maailma tugevaimas sarjas

Kereautode sari TCR World Tour koondab selle klassi maailma parimad ja asendab varasemalt sõidetud FIA World Touring Cup sarja. ALM Honda Racing on aastaid teinud koostööd Honda ametliku partneri JAS Motorsport tiimiga. Nestor Girolami on sellest aastast JAS Motorspordi ametlik sõitja ja osaleb TCR World Tour sarjas.

Esimesel neljal Euroopa etapil valmistab ALM Honda Racing koostöös JAS Motorspordiga Girolamile ette Honda Civic Type-R FK7 TCR võistlusmasina, mis on suur tunnustus Eesti meeskonnale.

Selline koostöö loob veelgi tugevamaid sidemeid JAS Motorsport ja ALM Honda Racing vahel ja on sellest võidavad kindlasti ka Eesti sõitjad, kellega ALM Honda Racing osaleb TCR Italy sarjas. "Kindlasti on see meile suur tunnustus, et saame koos JAS Motorspordiga osaleda kõrgeimal tasemel, TCR World Tour sarjas. Nestor Girolami on väga kõrge tasemega sõitja, tulemused räägivad enda eest," ütles ALM Honda Racing meeskonna juht Martin Laur. "Oleme alates esimesest aastast, kui teeme koostööd JAS Motorspordiga, seadnud endale eesmärgiks olla tipus. Nii nagu on tõusnud sarjade tase, kus osaleme, oleme ka endale seadnud sihi areneda ja olla kõrgeimas mängus. TCR World Tour on meie jaoks senine kõrgeim tase, kus osaleme ja see koostöö pole oluline ainult meie meeskonnale vaid Eesti autospordile laiemalt."

"Minu jaoks on märgiline, et saan jätkata Honda sõitjana TCR World Tour sarjas. ALM Honda Racing meeskonna teadmiste ja oskuste ja JAS Motorsport tehnilise toega suudame kindlasti viia Honda Civic Type-R TCR kõrgetele kohtadele," sõnas Girolami.

"Meie jaoks on väga positiivne, et saame teha kõrgeimal tasemel koostööd sellise sõitjaga nagu Nestor Girolami ja see, et Honda Civic Type-R TCR on selles sarjas stardis," lausus JAS Motorsport TCR projekti juht Mads Fischer. "ALM Honda Racing on meie jaoks väga hea ja tugev partner alates aastast 2018. Läbi selle aja on saavutatud palju häid tulemusi ja nad on loonud hea keskkonna JAS Motorsport Development Driver programmi tarbeks. Eelmisel aastal viisid nad kolm autot FIA Mootorispordi Mängudele, mis oli korralik väljakutse. Nad said sellega hästi hakkama. Meie jaoks oli see selge märk, et nad suudavad olla tasemel kõrgeimas mängus."

TCR World Tour algab juba sellel nädalavahetusel, kui sarja esimene etapp sõidetakse Portugalis Portimao rajal.