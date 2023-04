Hendrik Rikand: me ei olnud valmis viimast täppi i-le peale panema

"Kaotus on kindlasti valus. Ei saa kuidagi eitada, et see on meeldiv tunne. Mis sai saatuslikuks? Lõpuks ikkagi see, et me ei olnud valmis viimast täppi i-le peale panema," tõdes Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Hendrik Rikand.

"Tegelikult mängisime väga hästi. Tulime eilse 0:3 kaotuse pealt tänasele mängule hästi vastu. Võitlusvaimu leidsime üles, aga mingil hetkel tuli n-ö võiduhirm. Pärast seda midagi ei õnnestunud. TalTech viigistas seisu 2:2-le ja mängu lõpplahendus võttis kogu seeria hästi kokku. Meil olid viienda geimi lõpus võimalused, mida me ei suutnud ära kasutada ja lõpuks kindlam võitis. Midagi pole teha," nentis Rikand.

Tartlaste loots jäi siiski hooajaga rahule. "Kui hooaja algusega võrrelda, siis oleme kindlasti palju paremaks saanud. Meil olid hooaja alguses mitmed uued mängijad, sest peaaegu terve põhikoosseis lahkus. Selleks, et see võistkond saaks ühtse rusikana toimima, läks kauem aega kui mõnel muul aastal. Kokkusulamine ei toimunud nii kiiresti kui lootsime, aga täiesti kindlalt on meil väga kõrge potentsiaaliga mängijad, kes on Eesti ja Balti liiga tasemel."