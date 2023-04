Maren Mõrd: kahes esimeses geimis olime hajevil ja pabistasime

"Õnnetunne on väga suur. Tulin teist aastat järjest Eesti meistriks ja emotsioonid on meeletud. Oleme üliõnnelikud," rõõmustas TalTechi kasuks 15 punkti toonud Maren Mõrd. "Kindlasti aitas meid see tunne, et olime vastu seina surutud ja pidime ennast kokku võtma. Võib-olla mängime raskes seisus paremini, aga kindlasti saame veel juurde panna," lisas nurgaründaja.

TalTech tuli finaalseeria otsustavas mängus raskest seisust välja, kui 0:2 kaotusseis pöörati lõpuks 3:2 võiduks. "Kahes esimeses geimis olime hajevil ja natukene pabistasime. Viimases kolmes geimis andsime endast maksimumi ja tõime võidu koju. Närv oli kindlasti sees, eriti viimase punkti ajal, kui servima läksin."

Kas TalTechi naiskond jääb hooajaga rahule? "Kindlasti meeldejääv hooaeg. Tulime ka karikavõitjaks, Balti liigas lõpetasime küll neljandal kohal, aga kõige tähtsam on ikkagi Eesti meistritiitel," märkis Mõrd.