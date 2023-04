TalTechi peatreener Janis Sirelpuu: see on väga magus tiitel

"Eks see on ikka väga magus tiitel. Tundub, et põnevus on naiste võrkpalli finaalseeria stsenaariumisse sisse kirjutatud. Eelmisel aastal juhtus finaalseerias midagi sarnast. Seeria jooksul tundus, et tiitel oli käest minemas, aga siis saime ennast käima. Ka täna paaril korral tundus, et tiitel on minemas, aga lõppes õnneks nii, et ikkagi tuli ära," rääkis TalTech/Tradehouse'i peatreener Janis Sirelpuu.

"Tartu oli täna parema häälestusega kui meie. Õnneks suutsime kosuda ja Tartu natukene järele anda ja saime mängu viiendasse geimi. Meie häälestus muutus kolmandas geimis. Saime hea stardi ja läksime 5:1 juhtima. Sellest tuli emotsioon, mis saatis meid kogu ülejäänud geimi," lisas TalTech/Tradehouse'i juhendaja.