Kübaratriki löönud Messi jõudis saja koondisevärava klubisse

20. minutil skoori avanud Messi jaoks tähistas see ühtlasi karjääri sajandat tabamust. Esimese poolaja jooksul jõudis ta tabamuseni veel kaks korda ja seega jäi hetkel mõõdik pidama 102 peal.

Tegemist on alles kolmanda jalgpalluriga maailma ajaloos, kes jõudnud kolmekohalise arvu väravateni rahvuskoondise särgis. Varem on seda suutnud Cristiano Ronaldo, kes on löönud 122 tabamust ja Iraani jalgpallur Ali Daei, kel jäi karjääri lõpuks kirja 109 väravat.

Ühtlasi tähistas Messi oma karjääri 50. kübaratrikki. Koondisesärgis on ta löönud neist üheksa, esimese 2012. aastal Šveitsile ja eelmise mullu juunis Eestile, kui argentiinlane sahistas võrku koguni viiel korral.

Lisaks Messile tegid Curacao vastu skoori veel Nicolas Gonzalez, Enzo Fernandez, Angel Di Maria ja Gonzalo Montiel, neist kaks viimast pärast 5:0 lõppenud avapoolaega teisel poolajal.

Eelmisel nädalal oli Argentina saanud tunduvalt keerulisema võidu, kui Panama alistati 2:0, aga tabamused sündisid alles viimase tosina minuti jooksul.