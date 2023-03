Roy Hodgsonist sai taas peatreener Inglismaa kõrgliigas

75-aastane Hodgson oli Crystal Palace'i juhendaja ka aastatel 2017-2021, misjärel palgati tema järglaseks endine Arsenali legend Patrick Vieira. Prantslane aga vallandati sellelt positsioonilt reedel pärast seda, kui meeskond püsis tosin kohtumist järjest võiduta.

Nüüd otsustas Londoni klubi teha taas panuse Hodgsonile, keda seob meeskonnaga ka noorpõlv, sest just Crystal Palace'i noortesüsteemist sirgus ta ise jalgpalluriks. "Privileeg on olla palutud tagasi klubisse, mis on minu jaoks alati nii palju tähendanud," sõnas inglane. "Meie ainus eesmärk on hakata nüüd mänge võitma ja koguma punkte, et tagada püsimajäämine Premier League'is."

Kõrgliigas viimased neli kohtumist kaotanud Crystal Palace paikneb tabelis küll 12. positsioonil, aga tihedas konkurentsis jääb väljalangemistsoon vaid kolme punkti kaugusele. Hodgsoni esimene mäng peatreenerina saab olema pärast koondisepausi 1. aprillil peetav kodumäng Leicester Cityga.

Juba 1976. aastal esimest korda peatreenerina tööle asunud Hodgson on juhendanud mitmeid tippklubisid ja koondiseid. Skandinaavia kaudu maailma tippu murdnud inglane oli aastatel 2012-2016 ka Inglismaa koondise peatreener.

Viimati oli Hodgson ametis teise Londoni klubi Watfordi juhendajana, aga kui eelmise hooaja lõpul kõrgliigast välja langeti, siis ta Mart Poomi endise meeskonna juures ei jätkanud ja sõnas toona, et ei plaanigi enam Premier League'i tasemel treeneritööd teha.