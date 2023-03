Tänavu võiduta jätkav Palace vallandas endise Prantsusmaa koondislase

46-aastane endine Prantsusmaa jalgpallikoondislane juhendas Palace'it alates 2021. aasta juulist. Oma esimesel hooajal Londoni klubi juhendajana viis ta võistkonna Inglismaa karikasarja poolfinaali, aga sel hooajal pole neil head hoogu sees olnud: 27 liigamängus on löödud ainult 21 väravat.

Palace on ainus Inglismaa kõrgliigaklubi, mis ei ole käesoleva aastanumbri sees võidurõõmu maitsnud. 11 tänavusest mängust on Londoni klubi kaotanud kuus, viimased mängu on vastastele alla jäädud 0:1 ning väravani jõudis Palace viimati 18. veebruaril, kui viigistati Brentfordiga.

Tabelis on Palace küll keskmike seas ehk 12. kohal, ent nende ees olev Aston Villa jääb juba kaheksa silma kaugusele ning väljalangemistsoonist lahutab võistkonda ainult kolm punkti.