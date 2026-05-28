Crystal Palace lisas auhinnakappi Konverentsiliiga karika

Palace alustas tugevuselt kolmanda eurosarja finaalmängu tempokalt, aga kumbki tiim avapoolajal tõeliselt ohtlikku olukorda ei tekitanudki. Teisel poolajal läks see-eest vaja vaid kuut minutit, kui Jean-Philippe Mateta õigel ajal õiges kohas oli ning palli Hispaania klubi väravasse lõi. Palace survestas seejärel edasi ning sai veel võimalusi, kuid väravalisa ei sündinud ja Inglismaa klubi võitis esimest korda klubi ajaloos eurosarja.

Tänavu Premier League'is 15. koha saanud Crystal Palace võitis hooaja alguses superkarika ning võidutses mullu ka kodustel karikavõistlustel. Enne peatreener Oliver Glasneri saabumist 2024. aasta veebruaris oli klubi auhinnakapp sisuliselt tühi, kuid austerlane läks aasta alguses klubi juhatusega tülli ning lahkub klubi juurest.

"Ma hindan neid mängijaid nii palju. Võiksin teha uskumatuid trikke, aga mängijateta ei juhtuks midagi. Nemad väärivad tunnustust, sest peavad mind usaldama ja kõvasti töötama. Nad ütleksid kõik, et nõudsin neilt palju. Aga nad teavad, et tahtsin neile ainult parimat," rääkis Glaser pärast viimast võitu Palace'i treenerina. "See oli tore peatükk Crystal Palace'i ajaloos, aga veelgi paremad ajad on ees."

Inglismaa klubidel on sel hooajal võimalik võtta eurosarjade kolmikvõit, sest lisaks Palace'ile võidutses Aston Villa Euroopa liigas. Kõige keerulisem väljakutse ootab aga ees, sest Londoni Arsenal läheb laupäeva õhtul Meistrite liiga finaalis vastamisi Pariisi Saint-Germainiga.