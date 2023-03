Kolm korda võimsamasse paati istuv Arand: alguses oli ikka suu kõrvuni

Eesti veemototipp Stefan Arand ootab innukalt uut hooaega F2 paadiklassis oma uhiuue paadi roolis. Esialgu on plaanis hooajale rahulikult vastu minna, pikemates tulevikuplaanides on aga ikka ka maailmameistritiitel.

Möödunud hooaega F4 klassis nii Euroopa kui maailmameistritiitliga lõpetades teadis Stefan Arand juba, et see jääb talle F4 paadis viimaseks. Tänavusest aastast ootab ees uus ja kõrgemataselisem hooaeg F2 klassis ja seda täiesti uue paadi roolis, mis valmis Itaalias ja mida Arand ootas pea aasta aega.

"Läksin ise sinna tehasesse kohale kohe, see paat pandigi minu järgi täpselt paika," selgitas Arand ERR-ile. "Oligi meie jaoks natuke pahviks lööv - seitse-kaheksa inimest olid kõik kogu aeg ümberringi, kõik tegelesid, küsisid, kas nii, kas see sobib, too sobib; kuhu sa tahad, mida sa tahad, istmed tehti kõik minu järgi. Natukene nagu kultuurišokk, sest tavaliselt see on kõik töö, mida me oleme ise Eestis teinud."

F2 paat on F4 omast tublisti pikem ja kolm korda võimsam. Kui F4 paadi võistluskiirus küündis 110-115 kilomeetrini tunnis, siis F2 paadi võistluskiirus jääb 200 kanti. Uue sõiduriista ootuses ostis Arand möödunud aastal ka trennipaadi, et uusi kiirusi katsetada.

"See on ikka juba hoopis teine maailm. Esimesed korrad oli kogu aeg ikka suu kõrvuni, see armumishetk oli päris suur sellesse klassi," kinnitas Arand.

Hooaeg algab Arandil aprillikuus, kui ta istub Belgias veel viimast korda 12 tunni kestvussõidus F4 paati. F2 võistlused algavad juunis, kokku on sarjas kuus MM-etappi. Konkurents on paadiklassis teine tera, tiimide eelarvedki teisest maailmast. Pikemas tulevikuplaanis ihkaks Arand siiski ka siin päris tippu välja jõuda.

"Me võtame sel aastal asja arvatavasti veel natuke rahulikumalt, üritame aru saada, mis toimub, kuidas asjad käivad, kuidas nende teiste paatidega sõita on. Proovime alustada seda klassi mitte nii nagu F4-s, kus ma suutsin kohe esimesel hooajal suurema õnnetuse läbi elada," sõnas Arand. "Proovime siin nagu hästi-hästi rahulikult võtta ja vaadata omal kiirusel kõike seda. Aga kui kõik on hästi, siis arvatavasti on kaks esimest etappi juunis Itaalias, siis on üks Leedus ja siis on kaks etappi Portugalis."