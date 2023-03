Sügisel Itaaliat üllatanud Eesti U-19 koondis alustab EM-eliitringi

Eesti noormeeste U-19 koondis näitas mullu septembrikuus toimunud valikturniiril suurepärast minekut, kui tänu võitudele Itaalia ja Bosnia ja Hertsegoviina üle tagati koht eliitringis. Loosi tahtel minnakse Iirimaal toimuval otsustaval turniiril vastamisi võõrustajariigi, Kreeka ja Slovakkia eakaaslastega.

U-19 koondis koguneb Tallinnas esmaspäeval, 20. märtsil ning samal päeval alustatakse teekonda Iirimaale. Turniiri avakohtumises läheb Eesti 22. märtsil kell 19.30 vastamisi Kreekaga, 25. märtsil kell 15.30 on vastaseks Iirimaa ning eliitringile pannakse punkt 28. märtsil kell 19.30, kui kohtutakse Slovakkiaga. Juulikuus Maltal toimuvale finaalturniirile pääsevad lisaks võõrustajale seitsme alagrupi võitjad.

Koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul on kõigist vastastest hea ülevaade olemas. "Slovakkiaga õnnestus meil sügisel ka mängida ja loosi tahtel sattusid nad meie alagruppi. Sügisel rääkisin, et peame oma taktikalises plaanis proovima erinevaid lahendusi ja lähenemisi ning seda me oleme ka teinud," ütles Bärengrub. Ootustest rääkides jääb Bärengrub küll tagasihoidlikuks, ent on kindel meeskonna valmisolekus otsustavate mängude eel. "Teame, et edasi pääseb vaid esimene ja see tähendab, et läheneme turniirile mäng-mängult. Loomulikult loodame parimat ja ma usun, et edasipääsu uskuda ja loota on õige."

Turniirile läheb koondis Bärengrubi sõnul vastu parimas võimalikus koosseisus. "Tunnustan neid mängijaid, kes on kogu protsessist läbi käinud ja meeskonna eliitringi aidanud. 2004. ja 2005. aastal sündinud mängijate seas on valik tõesti hea ja ma usun, et konkurents loob alust positiivsusele. Minu silmis ei koosne koondis ainult 20 mängijast – selle kahe ja poole aasta jooksul on kõigil olnud oma roll, ülesanne ja panus. Sügisene valikturniir näitas, et väljakul oleva üheteistkümne mehe kõrval on ülimalt suur roll ka vahetusmängijatel," toonitas Bärengrub kõikide mängijate olulisust.

U-19 koondise koosseis EM-valikturniiri eliitringis:

Väravavahid

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 6/0

Daniil Pareiko (11.03.2005) – S.P.A.L. (ITA) 1/0

Kaitsjad

Robin Kane (29.05.2004) – Lazio (ITA) 13/0

Hugo Palutaja (02.04.2004) – JK Tallinna Kalev 11/0

Samuel Merilai (25.11.2004) – FC Nõmme United 9/0

Rico Ernits (31.01.2004) – FC Nõmme United 8/0

Oliver-Aleksander Otti (14.05.2004) – Tallinna FC Flora 5/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 4/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Rio Ave FC (POR) 4/0

Andreas Vaher (15.04.2004) – SC Freiburg (GER) 4/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Gregor Lehtmets (15.01.2004) – Viimsi JK 15/1

Artur Sakarias (22.07.2004) – Tallinna FCI Levadia 11/0

Aleksander Švedovski (26.11.2004) – FC Nõmme United 11/0

Mihhail Orlov (15.06.2004) – Ida-Virumaa FC Alliance 10/3

Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 10/1

Egert Õunapuu (30.04.2005) – FC Nõmme United 8/2

Ramol Sillamaa (17.10.2004) – JK Tallinna Kalev 8/0

Daniel Luts (25.01.2004) – Tallinna FCI Levadia 7/2

Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 4/0

Karel Mustmaa (08.08.2005) – S.L Benfica (POR) 2/0

Peatreener: Alo Bärengrub

Abitreener: Siim Valtna

Väravavahtide treener: Rait Oja

Kehalise ettevalmistuse treener: Tarmo Tikk

Arst: Birgit Allmere

Füsioterapeut: Priit Ailt

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Freddy Karpov