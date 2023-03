Jalgpalli U-19 koondis jäi napilt Iirimaale alla

Mänguline initsiatiiv oli kogu kohtumise vältel iirlaste käes, ent Eesti tegutses kaitses väga organiseeritult: kaitseliin oli oma ülesannete kõrgusel ning väravasuul tegutsenud puurilukk Ott Nõmm säras korduvalt võimsate tõrjetega, vahendab jalgpall.ee.

Vastasele prooviti peavalu valmistada kiirete vasturünnakutega, ent paraku olukordi väravaks vormistada ei õnnestunud. Kohtumise ainus värav sündis 66. minutil, kui Iirimaa kasutada oli penaltilöök ning selle realiseeris Kevin Zefi. Alates 85. minutist mängis vastane punase kaardi tõttu arvulises vähemuses ning Eesti proovis selle toel viigiväravani jõuda, mis paraku ei õnnestunud.

U-19 koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul oli tänane kohtumine nii füüsiliselt, mänguliselt kui taktikaliselt tipptasemel. "Mäng oli äärmiselt emotsionaalne, seda erinevate otsuste ja väravamomendi tõttu. Tegime eelmise mängu põhjal omad korrektuurid, olime küpsemad ja lähenesime konservatiivsemalt," ütles Bärengrub.

"Olen tänase mänguplaani ja poiste esitusega väga rahul: nad said nii füüsiliselt kui mänguliselt tipptasemel kohtumise. Pettumus on nii poistel kui meil endal loomulikult suur. Tunnen, et väärisime enamat, aga selline jalgpall kord juba on," ütles peatreener.

Eesti on seni Eliitringis pidanud tunnistama Kreeka ja Iirimaa paremust, mistõttu EM-finaalturniirile pääseda ei ole enam võimalik. Küll aga ootab Eesti noormehi turniiril ees veel üks kohtumine, kui teisipäeval minnakse vastamisi Slovakkiaga.

"Taastume, katsume tänastest emotsioonidest jagu saada ja valmistume järgmiseks mänguks. Väravat ja tulemust me seni saanud ei ole, aga mängud on olnud väga heal tasemel ja oleme kindlasti veel ühe kogemuse võrra rikkamad," lisas Bärengrub.