Laskesuusakuninganna Marte Olsbu Röiseland lõpetab karjääri

Norra läbi aegade üks edukamaid talisportlasi võitis oma karjääri jooksul kolm olümpiakulda ja 13 MM-kulda. Lisaks leiab Röiselandi auhinnakapist kaks olümpiamängude hõbedat ja pronksi ning neli MM-pronksi. Eelmisel hooajal krooniti Röiseland MK-sarja üldvõitjaks ja tunamullu lõpetas ta üldarvestuses Tiril Eckhoffi järel teisena.

"Kui see on tõsi, siis on see uskumatult kurb uudis. Ta on endiselt fantastiline laskesuusataja," kommenteeris NRK laskesuusatamise ekspert Ola Lunde. "Minu arvates on Marte Olsbu Röiseland kõigi aegade parim naislaskesuusataja."

Hooaja alguses terviseprobleemidega maadelnud Röiseland noppis üle-eelmisel nädalavahetusel Nove Mestos oma hooaja kaks esimest individuaalset MK-võitu ja aitas eelmisel nädalavahetusel Norra naiskonna teatesõidus võiduni.

Holmenkolleni MK-etapp algab eeloleval neljapäeval meeste sprindiga, naised sõidavad sprinti reedel. Kõikidele võistlustele saab kaasa elada ERR-i vahendusel.