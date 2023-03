Holmenkolleni MK-etapp jääb viimaseks ka kahekordsele olümpiahõbedale

"Olen ülimalt rõõmus, et suutsin kogu oma karjääri jooksul oma põhimõtetest kinni pidada. Olen uhke, et jätkasin ka rasketel hetkedel võitlemist, olen uhke, et julgesin, et tegin valikuid ja jäin neile truuks. Mind ootab uus elu ja ma ei jõua ära oodata," kirjutas 30-aastane prantslanna sotsiaalmeedias.

2017. aastal abiellus Chevalier endise laskesuusataja Martin Bouchet'ga ning sünnitas 2019. aasta oktoobris tütre, mistõttu jättis ta hooaja 2019/20 vahele.

Võistluskarusselli naases Chevalier-Bouchet aga tugevalt: Pekingi olümpiamängudel saavutas ta hõbeda nii naiste tavadistantsil kui segateatevõistlusel. Neli aastat varem sai ta PyeongChangis Prantsusmaa naiskonna koosseisus teatesõidu pronksi. Lisaks kuulub tema auhinnakappi kolm MM-hõbedat ja neli pronksi, kokku teenitud kümnest medalist pooled saavutas prantslanna pärast tütre sündi.

MK-sarjas on Chevalier-Bouchet teateneliku, segateateneliku või segapaari koosseisus teeninud 12 etapivõitu, ainus individuaalne MK-etapivõit jääb aastasse 2016., kui ta võidutses Nove Mestos jälitussõidus.