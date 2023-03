Norra teatenaiskond võttis viimase vahetusega võidu, Eesti 11.

Regina Ermits pidi kahe tiiru peale kasutama kolme varupadrunit ning Tuuli Tomingas pääses rajale viimasena, kaotust liidriks olnud Prantsusmaale oli 1.11,9. Eesti koondise esinumber tõstis naiskonna kolme koha võrra 12., teise vahetuse lõpuks oli kaotus uueks liidriks kerkinud Saksamaale 1.40,3.

Susan Külm võttis lamadestiirus ühe ning püsti kolm varupadrunit, ankrunaine Johanna Talihärm läks rajale 11. kohal, kaotust liidrile ja hilisemale võitjale Norrale oli 2.53,7. Talihärm pidi lamadestiiru järel minema lausa kahele trahviringile, ent läbis püstitiiru puhaste paberitega ning tõi Eesti (2+12) finišisse 11. kohal (+5.15,5).

Norra (0+4) järel sai teise koha Prantsusmaa (0+7; +15,2), Saksamaa (0+7) kaotas kolmandana 27,2 sekundit.

Enne võistlust:

Eesti teatenelik läheb laupäeval starti koosseisus Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm. Kokku on võistlustules 15 naiskonda. Eesti on oma parimad tulemused saavutanud Ruhpoldingi MK-etapil, kui seal oldi kaheksandad nii sel kui eelmisel hooajal. Oberhofi MM-il olid eestlannad kümnendad.

Sel MK-hooajal on neljast naiste teatesõidust kaks võitnud Prantsusmaa, üks võit on läinud nii Rootsile kui Norrale. Saksamaa on teeninud kaks teist kohta. Kolm nädalat tagasi võidutses Oberhofi MM-il aga Italia Saksamaa ja Rootsi ees.