Röiseland: mul ei ole enam tipptasemel võistlemiseks vajalikku motivatsiooni

Pühapäeval, 19 märtsil Holmenkollenis toimuv ühisstart jääb Röiselandi viimaseks võistluseks rahvusvahelisel tasemel. "Mind valdavad peamiselt positiivsed tunded, kuid loomulikult jään laskesuusapere ja seda elu igatsema. Võin väga uhke olla selle üle, mis ma olen saavutanud," rääkis Röiseland teisipäevasel pressikonverentsil.

"Sport on alati olnud minu peamine prioriteet, aga tippsportlase elu on äärmiselt raske. Just see on põhjus, miks mul ei ole enam tipptasemel võistlemiseks vajalikku motivatsiooni. Tahan endale sättida uued eesmärgid ja teha midagi, mida minu keha hindab," jätkas Röiseland.

"See on väga läbimõeldud otsus. Mõtlesin selle peale kogu eelmise aasta, nii et mul on olnud palju aega valikute kaalumiseks ja õigete tunnete leidmiseks. Tahan veeta rohkem aega oma pere ja sõpradega. Loodetavasti saan tulevikus laskesuusas väikest rolli mängida, aga eelkõige tahan paarikuulise puhkuse võtta ja lõõgastuda," lisas norralanna.

"Norra laskesuusatamine kaotab fantastilise meeskonnamängija, medalijahtija ja tugeva sportlase, kes on ühtlasi uskumatult hea ja hooliv inimene. Oleme väga õnnelikud kõige eest, mida Marte on meile ja Norra rahvale nii paljude aastate jooksul andnud. Kurb on tõdeda, et tema karjäär lõppeb Holmenkollenis. Soovime talle kõike head edaspidiseks," ütles Norra laskesuusaliidu peasekretär Morten Djupvik.