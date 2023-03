Norra saab kodusel MK-etapil välja panna 17-liikmelise koondise

Nii meeste kui naiste seas saab Norra välja panna kaks lisavõistlejat IBU karikasarjast, lisaks saab parima juuniorina võimaluse 21-aastane Einar Hedegart. Koroonaviiruse tõttu Östersundi etapi vahele jätnud vennad Johannes Thinges Bö ja Tarjei Bö on kodusel etapil taas stardis.

Meestest kuuluvad seega Holmenkollenis Norra koondisesse MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Bö, Johannes Dale, Endre Strömsheim, Aleksander Fjeld Andersen, Vebjörn Sörum ja Hedegart ning naistest Marte Olsbu Röiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik, Karoline Knotten, Juni Arnekleiv, Marthe Kraakstad Johansen ja Maren Kirkeeide Hjelmeset.

"Ootame sel nädalavahetusel põnevaid võistlusi ja meeletut melu koduareenil. See, et saame rohkem sportlasi välja panna, on alati põnev, meil on nii meeste kui naiste seas noori sportlasi, kes tahavad end proovile panna," ütles Norra koondise juht Per Arne Botnan pressiteate vahendusel.

Holmenkolleni etapp algab neljapäeval meeste sprindiga, kõikidele võistlustele saab kaasa elada ERR-i vahendusel.