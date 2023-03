Priit Parmasto võitis Põhjamaade suurima pokkeriturniiri

Tallinnas toimunud Põhjamaade suurima pokkerifestivali Kings of Tallinn põhiturniiri võitis Eesti pokkerimängija Priit Parmasto.

Parmasto teenis põhiturniiri võiduga 97 400 eurot ning temast sai esimene eestlasest põhiturniiri võitja pärast Ranno Sootlat 2015. aastal.

Parmasto pole enda sõnul professionaalne turniirimängija. "Mitmed minu head sõbrad on tipptasemel turniirimängijad, olen neilt saanud abi ja nõu. Enne finaali tegin ka põhjaliku eeltöö teiste mängijate kohta, nii teadsin, kes on minu vastas. Tunnen, et andsin endast finaallauas palju ja jäin oma sooritusega rahule," ütles Parmasto.

Teise ja kolmanda koha saavutasid soomlased Petteri Laiho ja Antti Vetelainen. Festivali peasündmuse, 1100-eurose osalustasuga põhiturniiri kogu auhinnafond oli Eesti pokkeriajaloo suurim: 673 040 eurot.

Naiste turniiril Queens of Tallinn osales rekordarv ehk 95 mängijat. Turniiri auhinnafond oli 9120 eurot. Võidu ja auhinnaraha 1780 eurot teenis eestlanna Ingrid Pall.