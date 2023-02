Prantsusmaa kapten tegi kriitikat ja loobus koondisesärgist

32-aastane ja 142 korda koondist esindanud kaitsja sõnas, et hoiab seeläbi oma vaimset tervist. "Olen kandnud sini-valge-punast särki kire, austuse, pühendumuse ja professionaalsusega 142 korda. Armastan Prantsusmaad rohkem kui midagi muud," kirjutas Renard ühismeedias.

"Ma ei ole täiuslik, kaugel sellest, kuid ma ei saa enam toetada praegust süsteemi, mis on kaugem kõrgeima taseme nõuetest. See on kurb, aga vajalik päev, et hoida oma vaimset tervist. Teatan raske südamega oma otsusest Prantsusmaa koondisest lahkuda."

"Kahjuks ma sellistel tingimustel MM-finaalturniiril ei mängi," jätkas prantslanna. "Minu nägu võib valu varjata, aga mu süda valutab ja ma ei taha enam rohkem haiget saada. Aitäh teile toetuse ja minu otsuse austamise eest."

Hiljem teatasid koondise esindamise loobumised ka tema koondisekaaslased Kadidiatou Diani ja Marie-Antoinette Katoto. Neist Diani põhjendas otsus samuti sellega, kuidas koondise tegevust juhitakse.

Prantsusmaa jalgpalliliit andis pärast vastavaid otsuseid teada, et ükski mängija pole suurem kui võistkond.

Renard on naiste jalgpalli üks suuremaid tähtmängijaid, keda on korduvalt erinevatel konkurssidel valitud maailma paremate kaitsemängijate hulka. Koduklubi Lyoni Olympique'iga on ta võitnud kaheksal korral Meistrite liiga.

Prantsusmaa naiste jalgpallikoondis on tõusnud maailmas viimastel aastatel üheks talendikamaks, aga pole oma potentsiaali veel suurturniiri finaali jõudmise näol realiseerinud. Mullusel EM-il tuli leppida poolfinaaliga, kahel viimasel MM-il on langetud konkurentsist veerandfinaalis.